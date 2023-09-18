إخماد 7 حرائق في شقق سكنية ومخلفات ومجمع ملاعب وشركة في الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، من السيطرة على 7 حرائق نشبت في شقق سكنية ومجمع ملاعب وشركة بمناطق متفرقة من محافظة الجيزة اليوم الإثنين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بشارع أحمد خطاب من مصطفى العسال بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وأخمدت النيران بدون إصابات .

وسيطرت على حريق آخر بشقة سكنية في شارع محمد عاطف من عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل، دون وقوع إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق مخلفات بشارع الزهراء من الطالبية، بمنطقة الكونيسه أسفل الدائري بالطالبية.

ونشب حريق بمخلفات بجوار كشك بيع عصائر ومشروبات غذائية بمجمع ملاعب الحصري مدخل الحي 8 بأكتوبر، وسيطرت عليه دون وقوع إصابات.

وأخمدت قوات الإطفاء حريقين في شركة بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر، وآخر في محل بشارع السودان بعد محكمه الأسرة بالعجوزة.

وتحررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدا، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق داخل مزرعة دواجن بطريق شبرامنت بأبو النمرس.

وأفادت بأن الاشتعال على مساحة 10م2، ولا يوجد إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.