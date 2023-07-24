إخماد حريق منزل تسبب في إصابة شخص ونفوق دابة بالجيزة

نشب حريق داخل منزل في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وتسبب الحريق في إصابة شخص ونفوق دابة ، ضمن أخبار حريق اليوم الإثنين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وإسعاف، وبالفحص اتضح أن الحريق نشب داخل منزل عشوائي.

وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين إصابة شخص ونفوق دابة في الحريق، واتخذت الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.