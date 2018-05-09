إخماد حريق مصنع الورق والكرتون في القليوبية

وكالات:نجحت قوات الحماية المدنية في القليوبية في السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصنع للورق والكرتون في منطقة ميت نما بقليوب، واستمر قرابة ساعتين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.وقال العميد خالد اللبان، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، فجر الأربعاء، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفا

وكالات:

نجحت قوات الحماية المدنية في القليوبية في السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصنع للورق والكرتون في منطقة ميت نما بقليوب، واستمر قرابة ساعتين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقال العميد خالد اللبان، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، فجر الأربعاء، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد النيران بمصنع الكرتون، وأنه جار عملية تبريد الحريق.

وأوضح اللبان أن النيران التهمت أجزاء كبيرة من محتويات المصنع، المكون من طابق واحد على مساحة ما يقرب من 500 متر تقريبا، مشيرا إلى أن الأوراق والكرتون ساعدا على سرعة اشتعال النيران، مضيفا أنه جارى بحث ملابسات الحادث وسبب نشوب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.