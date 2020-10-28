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إخماد حريق مستودع خردة سيارات بجوار محور صفط اللبن.. والسبب: ماس كهربائي

وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.
أماني عوض 4:57 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20 4:57 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب داخل مستودع خردة وقطع غيار السيارات، بطريق كرداسة بجوار محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة -اليوم الأربعاء، ورجحت التحريات السبب إلى ماس كهربائي.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة، عن نشوب حريق داخل مخزن بجوار محور ضبط اللبن.

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وعلى الفور دفعت بسيارات الإطفاء، وحاصرت النيران ومنعت امتدادها، واتضح من التحريات الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وسط حصر للخسائر التي نتجت عن الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة، نجحت في السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة حدائق الأهرام، اندلع -اليوم الأربعاء- دون وقوع إصابات بشرية.

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7 سيارات إطفاء.. اندلاع حريق في مستودع خردة بجوار محور صفط اللبن (صور)
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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