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إخماد حريق مخلفات في التبة.. ومصدر أمني: على مساحة 100 متر ولا إصابات

أرض مستغلة كمقلب قمامة.
أماني عوض 11:26 م, الجمعة, 7 أغسطس 20 11:26 م, الجمعة, 7 أغسطس 20

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود نشب بقطعة أرض فضاء مستغلة كمقلب قمامة بمنطقة التبة، حسبما صرح مصدر أمنى.

وأوضح المصدر أنه اتضح بعد الفحص أن الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود ببعض المخلفات بقطعة أرض فضاء؛ مساحتها 100 متر، مستغلة كمقلب للقمامة.

وأضاف أن الحادث لم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو تلفيات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأجرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات تبريد بعد إخماد النيران، لمنع تجددها.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية عن نشوب حريق بمنطقة التبة بشارع جمال حمدان، عزبة الهجانة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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