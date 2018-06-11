إخماد حريق كنيسة الأنبا مقار في شبرا الخيمة

وكالات:نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع في كنيسة الأنبا مقار في شبرا الخيمة، فجر الاثنين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار رجال المعمل الجنائي لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه، وحصر الخسائر والتلفيات.وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالحريق في

وكالات:





نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع في كنيسة الأنبا مقار في شبرا الخيمة، فجر الاثنين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار رجال المعمل الجنائي لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه، وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالحريق في منطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، وتم على الفور الدفع بـ10 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق شب في أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة، ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة، تحت الإنشاء، ثم امتد إلى باقي المبنى.