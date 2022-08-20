إخماد حريق كارفور الإسكندرية.. ووزير الصحة والمحافظ يتفقدان المنطقة

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إلى موقع حريق مول كارفور الإسكندرية، للوقوف على تداعيات الموقف، ووجه جميع الأجهزة والمرافق المعنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالتدخل الفوري.

وذكرت صفحة محافظة الإسكندرية على “فيس بوك” أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه.. وجار حاليا عمليات التبريد، مؤكدة وجود سيارات الإسعاف والحماية المدنية .

وكان حريق هائل اندلع فى كارفور محرم بك بالإسكندرية منذ قليل، واندلعت الأدخنة من منطقة المطاعم، والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه وجار السيطرة عليه.

في ذات السياق كشف المهندس محمد عبدالحكم رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في تصريحات لـ “المال” أن الشركة تواصلت مع إدارة كارفور حول قطع التيار عن المنطقة من عدمه ، مضيفة أن إدارة المول طلبت عدم قطع التيار.

وأضاف عبدالحكم أنه حدث عطل أمس بمول كارفور وتم إصلاحه صباح اليوم ، مضيفاً أن الحريق حالياً في منطقة السينما والماجيك لاند والمطاعم.

وأكدت مصادر مسئولة لـ”المال” أن كارفور الإسكندرية يتم تغذيته عن طريق موزعين للتيار الكهربائي وهما لازالو يعملان بكفاءة عالية.