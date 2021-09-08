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إخماد حريق في ورشة أخشاب بالجيزة.. وإصابة 2 عمال

بعد الدفع بخمس سيارات من رجال الحماية المدنية.
أماني عوض 8:17 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 8:17 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في ورشة خشب بمنطقة شبرامنت في مركز أبو النمرس، وأسفر عن إصابة اثنين من العمال.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، عن نشوب حريق في ورشة خشب بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس.

وعلى الفور، دفعت بخمس سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتمكنت من محاضرة النيران وإخمادها.

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وأسفر الحريق عن إصابة عامل بجرح في رأسه، وأصيب آخر بالاختناق، وتمت معالجته بمكان الحريق، بواسطة سيارات الإسعاف.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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