إخماد حريق في ورشة أخشاب بالجيزة.. وإصابة 2 عمال

بعد الدفع بخمس سيارات من رجال الحماية المدنية.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في ورشة خشب بمنطقة شبرامنت في مركز أبو النمرس، وأسفر عن إصابة اثنين من العمال.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، عن نشوب حريق في ورشة خشب بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس.

وعلى الفور، دفعت بخمس سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتمكنت من محاضرة النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن إصابة عامل بجرح في رأسه، وأصيب آخر بالاختناق، وتمت معالجته بمكان الحريق، بواسطة سيارات الإسعاف.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.