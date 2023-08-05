إخماد حريق في مقر وزارة الأوقاف القديم.. ومصدر أمني: «المبنى خالي من الموظفين» (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مقر وزارة الأوقاف القديم، داخل منطقة وسط البلد في محافظة القاهرة ، اليوم السبت.

كانت غرفة عمليات النجدة ، قد تلقت إخطارًا يفيد نشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وتصاعدت الأدخنة في السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران.

وأكد مصدر أمني على عدم وجود إصابات خطيرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإصابات عبارة عن اختناقات بسيطة وعلاجها بواسطة الإسعاف المتمركزة في محيط الحريق.

وأضاف المصدر، أن المبنى خالي من معظم الموظفين بعد نقل مقر الوزارة، لافتًا إلى أن اليوم السبت عن عطلة للموظفين.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الإسعاف، بـ5 سيارات وسادة حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادي الوزارة، وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط البلاغ.

ونشب حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت، وتصاعدت الأدخنة في السماء، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ.