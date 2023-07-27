إخماد حريق في محلات أدوات كهربائية بفيصل (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في محلات أدوات كهربائية بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، للطابق الأول والثاني من العقار.

وشبت النيران داخل المحل بالطابق الأرضي من العقار، وامتدت النيران سريعًا لطابقين ونجح رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمخزن أنابيب بوتاجاز مجاور للعقار.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة مفادة نشوب حريق بمحل أدوات كهربائية، بجوار مخزن أنابيب بشارع مصطفى المصري من شارع فيصل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف ويكافح رجال الإنقاذ لإطفاء النيران.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.