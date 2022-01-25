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إخماد حريق في عقار قريب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر (صور)

ومحاولات للسيطرة على النيران.
أماني عوض 1:09 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 1:09 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح -اليوم الأربعاء- في عقار سكني، قريب من مول سيتي ستارز في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وهرعت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

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وعلى الفور دفعت بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد الطابق الخامس، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

وبفحص المكان تبين أنه مكون من 10 طوابق، وتمكن رجال الإسعاف من علاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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