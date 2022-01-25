إخماد حريق في عقار قريب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر (صور)

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح -اليوم الأربعاء- في عقار سكني، قريب من مول سيتي ستارز في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وهرعت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور دفعت بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد الطابق الخامس، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.