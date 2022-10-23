إخماد حريق في عقار بالإسكندرية.. والتحريات: بسبب ماس كهربائي في ورشة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية ، من إخماد حريق نشب في أحد العقارات عقب حدوث ماس كهربائي، والتسبب في إصابة شخصين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية “أسقف خشبية”، والشقة محل الحريق تستخدم كورشة دهان موبيليا “غير مرخصة” وقد احترقت بالكامل، وامتداد النيران لشقتين بالطابق الثالث علوى إحداهما مأهولة بالسكان، مما أدى لاحتراق أجزاء منها.

وأسفر الحريق عن إصابة قاطني شقة الطابق الثالث علوي شخصين بحالة اختناق، وقدمت الرعاية الطبية لهما بمكان البلاغ.

وبسؤال مستأجر الشقة “صاحب محل موبيليا”، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائي بلوحة كهرباء الشقة.

وأمكن ضبطه لإدارته منشأة بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التعامل مع كافة أنواع البلاغات، لاسيما التي تتعلق بالكوارث التي ينتج عنها خسائر بشرية.