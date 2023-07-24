إخماد حريق داخل شقة سكنية في أوسيم بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة وإخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة البراجيل في أوسيم، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل شقة بأوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.