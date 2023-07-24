إخماد حريق داخل سيارة سوزوكي في 6 أكتوبر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، من السيطرة على حريق داخل سيارة سوزوكي بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة أمام مساكن دهشور بجوار صينية بداية – حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل سيارة سوزوكي.

وفرض رجال الإطفاء كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق واتخذت الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.