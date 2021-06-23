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إخماد حريق بعقار من 6 طوابق في القاهرة.. والتحريات: بسبب ماس كهربائي (صور)

وأنقذت 18 شقة.
أماني عوض 9:35 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 9:35 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 6 طوابق في منطقة الظاهر بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات، واتضح من التحريات الأولية أنه بسبب ماس كهربائي.

وأضافت التحريات أن الغرفتين المحترقتين أعلى العقار تقطن بهما سيدة، ورجال الحماية المدنية نجحوا في عدم امتداد النيران إلى 18 شقة بالعقار.

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كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة عن نشوب حريق داخل عقار بمنطقة الظاهر، انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد النيران.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق بكل طابق 3 شقق، وغرفتين أعلى سطح العقار مشيدتان من الطوب اللبن ومسقوفتان بالأخشاب.

وأضاف الفحص أن الغرفتين تبلغ مساحتيهما 40 مترًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده دون إصابات.

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وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الغرفتين بالكامل والسقف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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