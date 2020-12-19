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إخماد حريق بعقار سكني بمدينة نصر.. وإنقاذ فتاة محاصرة بين النيران

دون إصابات.
أماني عوض 3:39 م, السبت, 19 ديسمبر 20 3:39 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل عقار سكني مكون من 6 طوابق في منطقة مدينة نصر، وأنقذت فتاة محاصرة بين النيران.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق ومحتجزين داخل عقار، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ.

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وتبين أن العقار المٌشار إليه مكون من 6 طوابق، والحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، ومحتجز بداخلها نجله مالك الشقة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لشقق المجاورة، وإنقاذ الفتاة المحتجزة داخل الشقة دون إصابات.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات والسيطرة على الحريق وإنقاذ الفتاة، استحسان المواطنين من قاطني المنطقة.

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يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها، إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

واتخذت الإجراءات اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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