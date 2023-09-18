إخماد حريق بشقة سكنية في العبور وإصابة 5 أشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص أثناء هروبهم من الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القليوبية ، قد تلقت إشارة من إدارة غرفة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية، ووجود مصابين أمام مسجد الإسراء والمعراج بالعبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإطفاء والإسعاف وأخمدت الحريق.

وبالفحص اتضح نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع داخل عقار مكون من 5 طوابق.

وأسفر عن إصابة 2 بحروق و2 بكسور وكدمات، ونقلوا لمستشفى السلام لتلقي العلاج، كما أصيب شخص باختناق ونقل إلى مستشفى العبور لتلقي العلاج.

وأجرى رجال المباحث التحريات مع سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.