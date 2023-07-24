إخماد حريق بشقة سكنية في البدرشين بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية ، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع عبود على بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت عمليات الحماية المدنية بمديرية الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في البدرشين.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونشب حريق داخل منزل في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وتسبب الحريق في إصابة شخص ونفوق دابة ، ضمن أخبار حريق اليوم الإثنين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وإسعاف، وبالفحص اتضح أن الحريق نشب داخل منزل عشوائي.