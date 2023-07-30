إخماد حريق برج سكني من 11 طابقًا في الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة -اليوم الأحد- من السيطرة على حريق نشب داخل برج سكني مكون من 11 طابقًا في منطقة الهرم.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابقًا بشارع محمد جلال المتفرع من شارع عز الدين عمر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص اتضح أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار المكون من 11 طابقًا.

وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.