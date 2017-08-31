إخلاء 5 سجون فى تكساس بسبب إعصار هارفي

سكاى نيوز عربية أجبر إعصار هارفى المدمر السلطات فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة، على إجلاء المعتقلين من 5 سجون فى الولاية، تضم حوالى 6 آلاف سجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم الخميس. وأفادت شبكة "إن بى سي" الإخبارية الأميركية، أن حافلات نقلت 1400 سجين يوم الثلاثاء الماضى من سجنى "جستر 3"

سكاى نيوز عربية

أجبر إعصار هارفى المدمر السلطات فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة، على إجلاء المعتقلين من 5 سجون فى الولاية، تضم حوالى 6 آلاف سجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم الخميس.

وأفادت شبكة “إن بى سي” الإخبارية الأميركية، أن حافلات نقلت 1400 سجين يوم الثلاثاء الماضى من سجنى “جستر 3” و”كارول أس فانس”، اللذين يقعان ضمن المناطق المتضررة من جراء الإعصار.

ونقل مراسل الشبكة عن مسؤولين فى تكساس، أنه سيتم نقل السجناء من مقاطعة فورت بيند، جنوب غربى هيوستن، إلى منشآت تابعة لوزارة العدل الأميركية.

وينضم هؤلاء السجناء إلى 4500 آخرين تم إجلاؤهم السبت الماضى من سجون تيريل وسترينجفيلو ورامزى فى مقاطعة برازوريا الواقعة جنوبى هيوستن.

وقد بدأ المسؤولون عمليات الإجلاء، لأن السجون الخمسة معرضة لخطر الفيضانات، بسبب قربها من نهر برازوس الذى ارتفع فيه منسوب المياه بشكل كبير بسبب الأمطار المصاحبة للإعصار.

وتسبب الإعصار هارفي، الذى ضرب اليابسة فى ولاية تكساس يوم الجمعة الماضى ولا تزال تداعياته مستمرة، فى مقتل 25 شخصا على الأقل، وتشريد الآلاف، وشل الحياة بشكل كامل فى الولاية.