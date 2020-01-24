إخلاء عمارات الكيلو 4 في مطروح لتطويرها واستكمال مباني الجامعة

شدد المحافظ على سرعة إنجاز جميع الأعمال والانتهاء من إعادة الشيء لأصله بالطرق والشوارع قبل 20 أبريل القادم

تستعد أجهزة محافظة مطروح للبدء في إخلاء عمارات الكيلو 4 تمهيدا لأعمال التطوير، وكذلك انتهاء أعمال إعادة الشئ لأصله بشوارع المحافظة قبل 20 أبريل القادم، استعداداً لموسم الصيف، وذلك مع الشروع فى استكمال مبانى المرحلة الأولى من جامعة مطروح .



وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إنجاز جميع الأعمال والانتهاء من إعادة الشيء لأصله بالطرق والشوارع قبل 20 أبريل القادم للتيسير على المواطنين واستعدادا لموسم الصيف السياحى مع مسئولية كل جهة عن إنهاء أعمالها فى التوقيتات المحددة .

وشدد محافظ مطروح على البدء فورا فى إعادة الشيء لأصله بالمناطق المنتهى بها أعمال مد البنية التحتية كخطوط المياه والصرف الصحى والغاز لوضع طبقة اسفلتيه مع تحديد الأولويات والتوقيتات لإنهاء الأعمال.

وبدروه أوضح اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه جار العمل فى منطقة السوانى وتغطية الشوارع الضيقة بالإنترلوك.

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح بسرعة البدء فى أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 بعد الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية لإعادة تأهيل وتطوير 37 عمارة مع البدء بعدد 10 عمارات بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى ووضع المقايسات لكل عمارة .

إنشاء بيارات صرف صحي

كما وجه بإنشاء بيارات صرف صحى بالتوازى مع الأعمال لحين الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح والمقررة آخر ديسمبر 2020، مع عمل المقايسات اللازمة والانتهاء قبل 3 أشهر قبل تسليم المواطنين لعمارات المرحلة الأولى من إعادة التأهيل والتطوير، كذلك سرعة الانتهاء من مراجعة أعمال الصرف الصحى بمنطقة باب البحر والمقرر الانتهاء منها فى مارس القادم .



ووجه المحافظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحصر جميع الأعمال الجارية والمتأخرة بجميع المدن لسرعة الانتهاء منها.

استكمال مباني المرحلة الأولى من جامعة مطروح المتوقفة منذ عام 2016

وبدأت جامعة مطروح فى استكمال مبانى المرحلة الأولى من جامعة مطروح المتوقفة منذ عام 2016 ، وذلك مع توفير خلاطة مواد البناء لتيسير الأعمال ، وجار عمل اللاند سكيب والانتهاء من شبكة شنايش مياه الأمطار والبيارات.

النجار: يتم العمل على إنشاء مباني تعليمية جديدة على مساحة 12 ألف م2

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أنه يتم العمل على إنشاء مبانى تعليمية جديدة حاليا على مساحة 12 ألف م2 ، وتوفير خلاطة مواد البناء لتيسير الأعمال ، وجار عمل اللاند سكيب والانتهاء من شبكة شنايش مياه الأمطار والبيارات ، وجار شراء محطة الكهرباء وطلمبات المياه والبدء فى أعمال التشجير والتجميل.

وأضاف أنه بدعم المحافظة المطلق للجامعة فى شتى المجالات وتيسير وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالجامعة، تم خلال الاشهر القليلة الماضية استكمال لمبانى المرحلة الاولى من جامعة مطروح المتوقفة منذ عام 2016 من استكمال تنفيذ للمبانى الى نسبة 90% ،

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة لاستعراض جهود الإسراع فى إنشاء الجامعة مع محافظ مطروح لافتاً إلى أنه تم إدراج الجامعة على موقع البعثات العلمية وتوفير الإمكانيات لنقل الخبرات ولخلق خبرات علمية .

الانتهاء من ميكنة الكنترول بكليات سياحة وفنادق والبترول والتعدين

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة الكنترول بكليات سياحة وفنادق والبترول والتعدين ، واستكمال باقى الكليات ، وإقامة أول نادي ريادة أعمال خاص بجامعة مطروح ، وإصدار 40 بحث علمى لأعضاء هيئة التدريس تم نشرها بالمجلات العلمية ، وللانتهاء من إعداد لائحة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

وأكد المحافظ تقديم كافة الدعم لجامعة مطروح للارتقاء بها كصرح علمى كبير مع بداية نشأتها وتعاونها مع محافظة مطروح فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات .

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع كليتى الزراعة والتربية النوعية فى الارتقاء بمدخل مدينة مرسى مطروح السياحية سواء من حيث التشجير للجزيرة الوسطى أو التنسيق الحضارى والتجميل للجداريات والمبانى وغيرها من الأعمال للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك الاجتماع بعد أيام من انعقاد المجلس التنفيذى الأول لمحافظة مطروح، حيث أكد محافظ مطروح على أهمية دور الجامعة وتعاون جميع الجهات بالمحافظة معها فى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه جار الإسراع فى إنهاء المنشآت بالكيلو 10.