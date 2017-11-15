إخلاء سبيل 25 من شباب النوبة بقضية الدفوف

إيمان عوف قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، إخلاء سبيل 25 من معتقلي الدفوف،وذلك في اتهامهم بحيازة منشورات،والتظاهر،والدعوة له،وغيرها من الاتهامات. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 25 من أهالي النوبة في عيد الأضحي الماضي أثناء تنظيمهم مسيرة غنائية بالدفوف للمطالبة بحقهم في أرض النوبة ووق

إيمان عوف

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، إخلاء سبيل 25 من معتقلي الدفوف،وذلك في اتهامهم بحيازة منشورات،والتظاهر،والدعوة له،وغيرها من الاتهامات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 25 من أهالي النوبة في عيد الأضحي الماضي أثناء تنظيمهم مسيرة غنائية بالدفوف للمطالبة بحقهم في أرض النوبة ووقف بيعها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.



وشهدت القضية الكثير من الأحداث التي كان من بينها وفاة جمال سرور أحد المعتقلين داخل محبسه نتيجة عدم توافر الخدمة الطبية، كما ألقت قوات الأمن منذ أيام القبض على 9 آخرين اثناء احتجاجهم على وفاة جمال سرور.