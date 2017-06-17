إخلاء سبيل 18 متهمًا بمظاهرات تيران وصنافير.. وحبس آخر بسوهاج

إيمان عوفقررت نيابة قصر النيل، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من النشطاء السياسين الذين ألقى القبض عليهم في تظاهرات "تيران وصنافير"، بالأمس من محيط وسط البلد. والمتهمون هم: ريم أيمن محمد، آيات سعد أحمد، مرام إبراهيم عبد الجواد، محضر رقم 8095 لسنه 2017 جنح قصر النيل، وإيمان الحاج عبد الحميد، وهاج

إيمان عوف

قررت نيابة قصر النيل، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من النشطاء السياسين الذين ألقى القبض عليهم في تظاهرات “تيران وصنافير”، بالأمس من محيط وسط البلد.



والمتهمون هم: ريم أيمن محمد، آيات سعد أحمد، مرام إبراهيم عبد الجواد، محضر رقم 8095 لسنه 2017 جنح قصر النيل، وإيمان الحاج عبد الحميد، وهاجر حسن السيد محضر رقم 8099 لسنة 2017 جنح قصر النيل، وأحمد محمد السيد الشحات محضر رقم 8096 لسنة 2017 جنح قصر النيل، ومحمد يحي محمد حامد محضر رقم 8098 لسنة 2017 جنح قصر النيل، ومحمد جبر محمد، ومحضر رقم8097 لسنة 2017 جنح قصر النيل.



كما أخلت نيابة الأزبكية سبيل 9 متهمين على ذمة القضية بضمان محل إقامتهم، وذلك على هامش تظاهرات اتفاقية تيران وصنافير.





وقررت نيابة الدقي إخلاء سبيل حسن أحمد الأهواني نجل الدكتور أحمد الأهواني عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بكفالة 3 آلاف جنيه. وقررت نيابة الدقي إخلاء سبيل حسن أحمد الأهواني نجل الدكتور أحمد الأهواني عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بكفالة 3 آلاف جنيه. كانت الشرطة قد ألقت القبض على حسن الأهواني ووالده منذ ثلاثة أيام بعد اقتحام منزلهما، والتحفظ على كافة اللابتوبات والكاميرات الموجودة بالبيت والمملوكة لحسن كونه طالبًا بمعهد السينما، ثم أفرجت عن والده في وقت سابق.



