إخلاء سبيل 11 صيدلانيا فى قضية تهريب أدوية

أحمد صبرىقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن محكمة شمال القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النقابة على قرار قرار النيابة حبس 11 صيدلانيا من أصحاب الصيدليات على ذمة التحقيقات فى قضية تتعلق بتهريب أدوية، وقررت إخلاء سبيلهم.وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الجمعة، حبس 11 صيدلا

أحمد صبرى





قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن محكمة شمال القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النقابة على قرار قرار النيابة حبس 11 صيدلانيا من أصحاب الصيدليات على ذمة التحقيقات فى قضية تتعلق بتهريب أدوية، وقررت إخلاء سبيلهم.

وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الجمعة، حبس 11 صيدلانيا من أصحاب الصيدليات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب التحقيقات التى استمرت معهم لمدة 24 ساعة، منذ أمس الأول الخميس.

وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سيدة بعد تسجيل مكالمات لها تعرض فيها رشوة على اثنين من مأمورى جمارك المطار، بغرض تهريب أدوية من خارج البلاد “منها ترامادول” بالمخالفة للقانون وتم إلقاء القبض عليها واعترفت بأنها تقوم بالتهريب لصالح 11 صيدلانيا.

وحضر من النقابة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الناشطين وعدد من أصحاب الصيدليات الخاصة؛ تضامنًا مع زملائهم.