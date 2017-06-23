إخلاء سبيل كمال خليل بكفالة

أ ش أ أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإخلاء سبيل القيادي اليساري كمال خليل من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر على نحو يخالف أحكام القانون.وأسندت

أ ش أ

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإخلاء سبيل القيادي اليساري كمال خليل من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر على نحو يخالف أحكام القانون.

وأسندت النيابة إلى كمال خليل اتهامات بالدعوة للتظاهر غير القانوني والتحريض عليه، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وقامت النيابة بمواجهة كمال خليل بتحريات جهاز الأمن الوطني في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن كانت قد أمرت النيابة باحتجازه لمدة 24 ساعة لحين ورود تلك التحريات في شأن الاتهامات التي وردت بالمحضر الوارد من إدارة مباحث الإنترنت والذي أشار إلى أن “خليل” قام بكتابة عدة تدوينات تحض على التظاهر غير القانوني وحمل بعضها إساءة لشخص رئيس الجمهورية.