إخلاء سبيل رئيس تحرير الجمهورية بضمان وظيفته

نجوى عبدالعزيز أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل الكاتب الصحفي فهمي عنبة، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، اليوم الإثنين، من سراي النيابة بضمان محل إقامته، وحضر التحقيقات من نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة. ووجّه رامي جبة، رئيس نيابة استئناف القاهرة، لرئيس تحرير الجمهورية تهمة السماح بنشر

نجوى عبدالعزيز

أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل الكاتب الصحفي فهمي عنبة، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، اليوم الإثنين، من سراي النيابة بضمان محل إقامته، وحضر التحقيقات من نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة.

ووجّه رامي جبة، رئيس نيابة استئناف القاهرة، لرئيس تحرير الجمهورية تهمة السماح بنشر مقال صحفي يتضمن إهانة للنيابة العامة والقضاء.

كانت النيابة ذاتها استدعت الدكتور طارق الأدور رئيس قسم الرياضة بالجمهورية، لكتابته مقالًا بعنوان “أبو تريكة ليس إرهابيًا” ووجهت له تهمة إهانة القضاء والنيابة والتأثير على جهات التحقيق، ونفى الاتهامات مؤكدًا أنه يخاطب جمهور الزمالك ويخاطب جمهور الكرة، دون أي علاقة للمقال بالقضاء وأحكامه، مؤكدًا احترامه للقضاء وأن حديثه عن أبو تريكة ينصب على تاريخه الكروي ولا يمتد لأي تهم منسوبة إليه من جهات التحقيق.

ونفى رئيس تحرير الجمهورية، الاتهامات، مؤكدًا أن المقالات تعبر عن كُتابها وأن الكاتب كان يخاطب الجماهير.