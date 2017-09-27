إخلاء سبيل اثنين من موظفى الضرائب ورفض استئناف النيابة

مها أبو ودنأخلت محكمة أكتوبر، منذ قليل، سبيل اثنين من موظفى الضرائب كان قد تم القبض عليهما، الأسبوع الماضى، على خلفية الدعوة لوقفة احتجاجية كانت مقررة فى التاسع عشر من سبتمبر الحالي.ورفضت المحكمة استئنافًا من نيابة العمرانية على إخلاء سبيلهما أمس من محكمة العمرانية.كانت نيابة العمرانية قد

مها أبو ودن

أخلت محكمة أكتوبر، منذ قليل، سبيل اثنين من موظفى الضرائب كان قد تم القبض عليهما، الأسبوع الماضى، على خلفية الدعوة لوقفة احتجاجية كانت مقررة فى التاسع عشر من سبتمبر الحالي.





ورفضت المحكمة استئنافًا من نيابة العمرانية على إخلاء سبيلهما أمس من محكمة العمرانية.

كانت نيابة العمرانية قد استأنفت، أمس، على قرار إخلاء سبيل اثنين من موظفى الضرائب وهو القرار الذى كانت محكمة العمرانية قد أصدرته قبلها بساعات، وأحالت القرار إلى جلسة استئناف اليوم.

يشار إلى أن محكمة العمرانية كانت قد أصدرت قرارها، أمس، بإخلاء سبيل كل من طارق الكاشف ومحمد يسرى بدر، اللذين تم القبض عليهما، الأسبوع الماضى، على خلفية دعوات لوقفة احتجاجية للاحتجاج على الحافز وتدنى أحوال الموظفين المعيشية.

يذكر أن الجهات الأمنية رفضت تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 سبتمبر الحالي، ما دعا إلى إلغائها، إلا أنه تم القبض على اثنين من موظفى الضرائب، فجر نفس اليوم، من منزلهما.