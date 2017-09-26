إخلاء سبيل اثنين من موظفى الضرائب بمحكمة العمرانية

مها أبوودنأخلت محكمة العمرانية فى جلستها المنعقدة -اليوم الثلاثاء- سبيل اثنين من موظفى الضرائب، الذين تم القبض عليهم الأسبوع الماضى، على خلفية دعوات لوقفة احتجاجية كانت مقررة يوم 19 سبتمبر الماضى.يشار إلى أنه تم القبض على الموظفين من منزلهما فجر التاسع عشر من سبتمبر، وهما طارق الكاشف ومحمد يسرى

مها أبوودن

أخلت محكمة العمرانية فى جلستها المنعقدة -اليوم الثلاثاء- سبيل اثنين من موظفى الضرائب، الذين تم القبض عليهم الأسبوع الماضى، على خلفية دعوات لوقفة احتجاجية كانت مقررة يوم 19 سبتمبر الماضى.

يشار إلى أنه تم القبض على الموظفين من منزلهما فجر التاسع عشر من سبتمبر، وهما طارق الكاشف ومحمد يسرى بدر.

وقالت مصادر لـ”المال”، إن قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم جاء فى ضوء عدم كفاية الأدلة على اتهامهم بالدعوة للوقفة والتجمهر، إلا أن هناك توقعات باستئناف النيابة على الحكم.

ومن المعروف أن الجهات الأمنية رفضت الوقفة، ما دعا الموظفين إلى إلغائها، وكانت مقررة للاحتجاج على تدنى الحافز، وسوء أحوال الموظفين المعيشية.