إخلاء الكنيست في القدس بعد سقوط صواريخ الجهاد الإسلامي ردًّا على اعتداءات المسجد الأقصى

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم إخلاء مقر الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة، وذلك بعد سقوط عدد من القذائف الصاروخية على مدينة القدس، التي أطلقتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، منذ قليل، ردًّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى. وأذاعت قناة فلسطين اليوم الفضائية قيام طيران الجيش الإسرائيلي باستهداف تجمعات شباب وأطفال في بيت حانون شمال قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وضحايا.

كما أوضحت إذاعة صوت إسرائيل أنه سُمع، مساء اليوم الاثنين، صفارات الإنذار في منطقتي مدينتي القدس وبيت شيمش، بعد أن أطلقت باتجاه المنطقتين 6 قذائف صاروخية، وتم اعتراض بعض القذائف، أما الأخرى فقد سقطت في الخلاء، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، طلب من جميع الوزراء بحكومته عدم الإدلاء بتصريحات للصحافة.

وأدى إطلاق القذائف الصاروخية في اتجاه القدس والمنطقة الجنوبية، إلى قيام قوات الشرطة الإسرائيلية بفضّ مسيرة الإعلام في المدينة والتي كان مستهدف القيام بها من قِبل مستوطنين.

كما تم إجلاء المئات من الأشخاص المحتفلين بيوم توحيد العاصمة في باحة حائط المبكى في المسجد الأقصى.