الإسكندرية

إخلاء العقار المائل في كوم الشقافة بالإسكندرية و5 منازل بمحيطة

العقار مخالف دون رخصة منذ 2009 وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض
مها يونس 7:39 م, السبت, 6 فبراير 21 7:39 م, السبت, 6 فبراير 21

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أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا عاجلًا بإخلاء 5 عقارات في محيط عقار كوم الشقافة المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل لجنة هندسية، حفاظًا على حياة قاطنيها والمارة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، مشيراً إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالآسرة والفرش والبطاطين، وتقديم الوجبات لهم بشكل مؤقت، لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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