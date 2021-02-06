إخلاء العقار المائل في كوم الشقافة بالإسكندرية و5 منازل بمحيطة

أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا عاجلًا بإخلاء 5 عقارات في محيط عقار كوم الشقافة المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل لجنة هندسية، حفاظًا على حياة قاطنيها والمارة.



وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.



انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار.



وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.



وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.



وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، مشيراً إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالآسرة والفرش والبطاطين، وتقديم الوجبات لهم بشكل مؤقت، لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.