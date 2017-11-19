إخضاع 6 أنواع من المحال التجارية لضريبة القيمة المضافة

وفقا لقرار جديد من رئيس المصلحة مها أبوودن خضعت 6 أنواع من المحال التجارية لضريبة القيمة المضافة، وفقا لقرار جديد أصدره رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى، فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له قانونا. واشتملت الـ6 أنواع التى نص عليها القرار، على المحال داخل المولات التجارية، والمساحات المؤجر

وفقا لقرار جديد من رئيس المصلحة



مها أبوودن



خضعت 6 أنواع من المحال التجارية لضريبة القيمة المضافة، وفقا لقرار جديد أصدره رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى، فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له قانونا.

واشتملت الـ6 أنواع التى نص عليها القرار، على المحال داخل المولات التجارية، والمساحات المؤجرة داخل طرقات المولات التجارية، والمحال التجارية داخل الفنادق أو الموتيلات أو القرى السياحية، والمحال التجارية داخل الأندية، والمحال التجارية داخل المصانع، والأماكن المؤجرة لاستخدامها كمراكز تعليمية أو صحية.

وترك القرار الفرصة أمام مصلحة الضرائب لإخضاع ما يستجد من حالات قد تدخل ضمن نطاق الضريبة بعبارة “وفى حالة وجود حالات أخرى يتم إبداء الرأى فيها بمعرفة المصلحة”.

واستند قرار رئيس المصلحة، وفقا للنص، إلى البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، والذى نص على إعفاء بيع وتأجير الأراضى الفضاء والاراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة على القيمة المضافة.

واستند القرار أيضا، وفقا للنص، على البند ثانيا من المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والتى نصت على انه يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيؤها مالكها للغير بغرض استعمالها فى السكن ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيؤها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجارى اوصناعى او مهنى .