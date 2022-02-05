إخراج الطفل ريان وقلق بالغ حول وضعه الصحي

تم انتشاله من البئر وإيداعه سيارة إسعاف

وصلت فرق الإنقاذ المغربية أخيرا إلى الطفل ريان وأخرجته، بيد أن قلقا شديدا يحوم حول وضعه الصحي.

وبهذا يكون الطفل ريان قد قضى أكثر من 5 أيام في بئر عمقه يتجاوز 30 مترا.

وأوضحت صحيفة هسبريس المغربية أن الطفل تم انتشاله من البئر وإيداعه سيارة إسعاف.

وسقط الطفل ريان، الأربعاء الماضي، على عمق أكثر من 30 مترا في بئر ضيقة للغاية لا تسمح بمرور رجال الإنقاذ ولا حتى أي بالغ نحيف الجسد.

وقد حاولت السلطات المغربية إنقاذه بطرق بدائية لم تنجح جميعها، حتى تم اتخاذ القرار بالحفر في موقع مجاور ثم الوصول إليه بشكل أفقي من الأسفل.

وخلال فترة بقاءه الطويلة في البئر، حاولت فرق الإنقاذ توصيل أنابيب أوكسجين وبعض الغذاء والماء إلى الطفل الذي تجري متابعته بشكل لحظي عبر كاميرات تم غرسها بالأسفل.