إحياء الجذور ينشط السياحة ويعيد الأحفاد إلى الإسكندرية

سلوى عثمانيقدم " أسبوع إحياء الجذور " الذى تنظمه وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، مجموعة من الزيارات للجاليات القبرصية واليونانية خلال الأيام المقبلة بالإسكندرية وشرم الشيخ.تبدأ الزيارات اليوم الثلاثاء بزيارة لمكتبة الاسكندرية، وأخرى لقاعدة رأس التين البحرية وإحدى الوحدات البحرية لل

سلوى عثمان

يقدم ” أسبوع إحياء الجذور ” الذى تنظمه وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، مجموعة من الزيارات للجاليات القبرصية واليونانية خلال الأيام المقبلة بالإسكندرية وشرم الشيخ.

تبدأ الزيارات اليوم الثلاثاء بزيارة لمكتبة الاسكندرية، وأخرى لقاعدة رأس التين البحرية وإحدى الوحدات البحرية للجاليتين، وغدا الاربعاء يبدأ لقاء بطريرك اليونان الارثوذكى ثم زيارة الربع اليونانى ومنازل ومدارس الضيوف القديمة، وآخر الزيارات ستكون للمقابر اليونانية بالشاطبى.

أما الخميس 3 مايو فسيتم تنظيم ثلاث زيارات للضيوف من قبرص واليونان وهى للمتحف القومى بالاسكندرية، وحدائق الشلالات ومتحف كافافى ودير سانت سافا، و الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ثم بعد العودة للقاهرة يوم الجمعة 4 مايو ستنطلق الجولة لشرم الشيخ ومن المقرر زيارة دير سانت كاترين واخر أيام الزيارة وهى الأحد المقبل 6 مايو سيكون مفتوحا لزيارة الاماكن بشرم ثم عودة الوفود لقبرص واليونان.

اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فاعليات أسبوع الجاليات الذى تنظمه وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج والذى يحمل عنوان: ” إحياء الجذور “، وبحضور نظيريه اليونانى والقبرصى، ووفدى اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية فى مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة “أسبوع الجاليات”، شهدت تنسيقا وتعاونا مع كل من فوتيس فوتييو – المفوض الرئاسى القبرصى للشئون الإنسانية وشئون المغتربين ، وتيرينس كويك – نائب وزير خارجية اليونان لشئون الجاليات، انطلاقا من توجيهات الرئيس بعقد أسبوع تحت شعار “إحياء للجذور”، وهى المبادرة الأولى من نوعها والتى تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبى بالجاليات اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش فى مصر، مؤكدةً ثقتها الكاملة فى قدرة مصر على الاحتفاء بكل من عاش على أرضها وترك فيها أثرًا وإرثًا إنسانيًا يمتد حتى وقتنا هذا، والأهمية الكبيرة فى تعزيز التقارب بين مصر واليونان وقبرص، علاوة على أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بالجميع من كل الأطياف.

وكانت وزيرة الهجرة، قد أطلقت مبادرة “أسبوع الجاليات”، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد أسبوع تحت شعار “إحياء للجذور”، وهى المبادرة الأولى من نوعها والتى تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبى بالجاليات اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش فى مصر.