إحلال وتجديد الصرف الصحي فى 70 شارعا بالجيزة

ياسمين فواز: صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بأن ما تشهده محافظة الجيزة وخاصة منطقة العمرانية من عملية وإحلال وتجديد الصرف الحي هي حملة غير مسبوقة، إذ تعد الأكبر في تاريخ العمرانية وعلي مستوي محافظة الجيزة . وأثني "فؤاد" علي الجهد المبذول من المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس

ياسمين فواز:

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بأن ما تشهده محافظة الجيزة وخاصة منطقة العمرانية من عملية وإحلال وتجديد الصرف الحي هي حملة غير مسبوقة، إذ تعد الأكبر في تاريخ العمرانية وعلي مستوي محافظة الجيزة .

وأثني “فؤاد” علي الجهد المبذول من المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتحركه و وضع الخطط والبدء الفوري في التنفيذ والقيام بعمليات إحلال وتجديد الصرف الصحي بأكثر من 70 من شوارع منطقة العمرانية .

وأوضح أن منطقة العمرانية كانت بحاجة ماسة للقيام بهذه الحملة، إذ عانت علي مدار السنوات الماضية من طفوحات الصرف والإهمال المستمر لغياب المحليات وتكاسل حي العمرانية عن القيام بدورهم في الرقابة والصيانة الدورية للبنية التحتية، ومنع البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة، مما أدي إلي الضغط علي المرافق العامة والبنية التحتية للمنطقة و تسبب في تهالك الصرف الصحي ونقص في مياه الشرب .

وأضاف أن عمليات الإحلال والتجديد ستقلص مشكلة طفوحات الصرف بمنطقة العمرانية، لحين البدء في إنشاء محطة الصرف الصحي عند تقاطع شارع العدوى سليم من شارع ترعة الزمر، والتي تمت الموافقة علي إنشائها خلال دور الانعقاد الأول بمجلس النواب وإدراجها بموازنة العام المالي الحالي .

وأشار إلي أهمية التحرك السريع لإنشاء محطتي مياه إحداهما في جزيرة الدهب والأخري بالوراق، لإنقاذ محافظة الجيزة من العطش لما ستعانيه خلال الصيف المقبل من موجة عطش شديدة إذ يوجد عجز حالي يتراوح ما بين 200 إلي 300 ألف متر مكعب من المياه وهو ما يستلزم التحرك الفوري.