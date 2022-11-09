إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة في قريتين بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بشبكة الكهرباء بقريتي أبو لهو بحري والسوينات التابعين للمدينة لضمان تحسين مستوى خدمة التيار الكهربائي في القري والتجمعات، طبقا تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الكهرباء بالقرى والتجمعات لتحسين مستوى التيار الكهربائي .

وأكد جاب الله أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد وجه بإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة خلال زيارتة لقرية أبو لهو بحري والتجمعات المجاورة ضمن خطة شركة الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة للأهالي نظرا لتهالك بعض الأعمدة، واستجابة وتلبية لسكان القرية.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم وصول عدد 50 عامود بقرية السوينات ضمن خطة الإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة المتهالكة ليتم توزيعها على التجمعات التابعة للقرية في حدود الإمكانات المتاحة .

وأوضح رئيس المدينة أنه تم دعم قرية أبو لهو بحري بعدد ١٢ عامودا لتجمع عبيدة كمرحله أولى ويأتي ذلك ضمن خطة الكهرباء بإحلال وتجديد الاعمدة المتهالكة داخل القرية الأشد احتياجا وسيتم توزيع باقي الاعمدة على باقي التجمعات داخل القرية .