«إحلال السيارات» : 150% زيادة في عدد السيارات المسلَّمة منذ أبريل (جراف)

كشف أحمد عبد الرازق، المُتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، بوزارة المالية، أن عدد السيارات المُسلَّمة حتى نهاية يونيو الحالي سيسجل زيادة نسبتها 150%، مقارنة ببداية التسليمات في أبريل الماضي.

1000 سيارة مستهدف يونيو مقارنة بـ400 سيارة في أبريل

وقال عبد الرازق إن مستهدف عدد السيارات المُسلمة خلال يونيو 1000 سيارة، تم تسليم 720 سيارة، حتى أمس الأحد، وذلك مقارنة بـ600 سيارة في مايو، و400 في أبريل.

ولفت عبد الرازق، في تصريحات، لـ"المال"، إلى تحقق ذلك رغم أزمة شركة هيونداي، لافتًا إلى أنه في حال عدم وجود هذه الأزمة كان من الممكن أن تصل معدلات التسليمات إلى أضعاف ذلك.

وأرجع عبد الرازق ارتفاع معدلات التسليمات إلى اتجاه الشركات الأخرى بخلاف (جي بي غبور) لرفع طاقتها الإنتاجية، من مستويات 300 سيارة شهريًّا، إلى ما يتراوح بين 800 و900 سيارة شهريًّا.

ولفت إلى ترتيب الشركات في الطلبات والتسليمات حاليًّا، يتصدره شركة نيسان، يليها الأمل ومنصور، وهما تتبادلان المركزين الثاني والثالث، بينما تأتي غبور في المركز الرابع نتيجة أزمة شركة هيونداي.

وتواجه «جى بى غبور» أزمة فى توفير سيارات هيونداي «إلنترا إتش دي»، و«أكسنت آر بي»، بواقع 6 طرازات للنوعين، منذ أبريل الماضي، نتيجة الأزمة التى تواجهها شركة هيونداى العالمية من نقص فى وحدة التحكم الإلكترونى.

وحول بدء طرح التسجيل لسيارات الميكروباص بالمبادرة، قال عبد الرازق إن ذلك سيتم يوليو المقبل، وإنه تم الاتفاق مع شركتين بطاقة إنتاجية 300 وحدة شهريًّا.

والشركات التي ستوفر سيارات الميكروباص هي شركة الأمل للسيارات- مشاركة حاليًّا في التاكسي والملاكي- بسيارات ميكروباص "كينج لونج"، والشركة المصرية البريطانية بسيارات ميكروباص "زيمكس ستار"، وفقًا لعبد الرازق.

ولفت عبد الرازق إلى أن هناك 3 سيارات جديدة للميكروباص ستنضم للمبادرة في الربع الأخير من العام الحالي، مع وصول طاقتها الإنتاجية للمعدلات المطلوبة داخل المبادرة.

ونوه بأنه سيتم تعديل الموقع الإليكتروني للمبادرة بما يتيح لأصحاب الميكروباصات إدخال بياناتهم وحجز السيارات، والتعرف على السيارات المتاحة، وقيمة القسط، وكل المعلومات الأساسية التي تساعد متخذ قرار الإحلال.

يشار إلى أن وزارة المالية المصرية قالت، الشهر الماضي، إنه سيبدأ تلقّي طلبات إحلال سيارات الميكروباص على موقع المبادرة مطلع يوليو المقبل، وذلك للمركبات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بنفس إجراءات وضوابط الملاكى والأجرة.

وأضافت أنه سيتم صرف حافز بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، وأن أسعار السيارات التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى.

كان عبد الرازق قد قال، في تصريحات سابقة، لـ"المال"، إنه يتوقع أن تبدأ تسليمات سيارات الميكروباص فى أغسطس بنحو 100 سيارة.

وذكر عبد الرازق إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن هناك نحو 136 ألف سيارة أجرة تجاوز عمرها 20 عامًا منذ تصنيعها فى 7 محافظات، بواقع 80 ألف سيارة ميكروباص، و56 ألف سيارة تاكسي.