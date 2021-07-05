إحلال السيارات: مجموعة قرارات جديدة للتيسير على المستفيدين من المبادرة

قال أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك 31 بنكًا يشاركون فى المبادرة.

منها تغيير البنك حال رفضه طلب المستفيد

كما تم إتاحة تغيير نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدى، وتغيير مدة القسط من 7 إلى 10 سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل.

وأشار إلى أنه يمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أنه اعتبارًا من يوليو الجارى سيتم البدء الرسمى فى تسليم السيارات الجديدة موديل 2022، من جانب الشركات المشاركة فى المبادرة التى يصاحبها ارتفاع طفيف فى أسعار السيارات الجديدة على إجمالى مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة وقيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكترونى للمبادرة.