«إحلال السيارات» : لا إلغاء لحجوزات «جي بي غبور» والتسليمات مستمرة

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، التابعة لوزارة المالية، إن شركة جي بي أوتو مستمرة في المبادرة ولم تلغِ أية حجوزات للمستفيدين، مثلما حدث خارج المبادرة، كما كشف تجميد عمليات الحجز مؤقتًا على سيارات شيفروليه “أوبترا” ولادا، جرّاء الصعوبات التي تواجه الشركات المزوّدة لهذين النوعين.

تجميد حجز “أوبترا” ولادا بسبب الضغوط العالمية

كانت “جي بي أوتو” قد خاطبت، الخميس الماضي، حاجزي سيارات “هیونداي توسان وإلنترا “CN7 عبر رسائل نصية بالتوجه إلى مقر الشركة لتسلم مقدَّم الحجز؛

لعدم قدرة الشركة على توفير السيارات في الوقت الحالي، بسبب الأزمة العالمية التي كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي وأدت إلى عدم إصدار اعتمادات مستندية من البنوك المحلية لاستيراد السيارات كاملة الصنع منذ عدة شهور،

وبناء على قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/5 لسنة 2022 بإلزام الشركة بردِّ قيمة الحجز المسدَّد من العملاء مضافًا إليه فوائد بمعدل 18%”.

وأكد عوض أن المبادرة لم تتلقَّ أية طلبات أو مخاطبات من جي بي أوتو بوقف الحجوزات، أو التراجع عن تسليمات أية سيارات، وأن السيارات التي طلبت غبور من عملائها استرداد مقدمات الحجز الخاصة بها، غير مطروحة بالمبادرة.

وتشارك غبور أوتو في المبادرة بطرازين من سيارات هيونداي هي: أكسنت RP، وإلنترا HD، وشيري أريزو 5، وشيري تيجو 3″، والتي كانت قد رفعت أسعارهما داخل المبادرة منذ نحو شهرين.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها “جي بي أوتو” أزمة في تسليمات السيارات بسبب الضغوط العالمية، حيث اعتذرت الشركة سابقًا للمبادرة عن تسليم بعض طرازات السيارات في موعدها وطلبت تأجيل موعد التسليمات.

وامتدّت أزمة مكونات الإنتاج العالمية وتداعيات الحروب الروسية الأوكرانية إلى سيارات شيفروليه “أوبترا”، ولادا حيث طالبات الشركات المزوّدة لهذين النوعين من السيارات داخل المبادرة بتجميد الحجوزات عليها مؤقتًا لحين حل هذه الأزمة.

وأشار عوض إلى أن السيارة لادا يتم استيرادها من روسيا، وأن الأوضاع الراهنة دفعت شركتي المنصور للسيارات، المزودة للمبادرة بشيفروليه” أوبترا”، والأمل للسيارات المزودة لسيارة “لادا”، بتأجيل الحجوزات.

وقال إن الحاجزين سابقًا الذين أنهوا الإجراءات البنكية وتم التخصيص لهم، لديهم خياران؛ إما تسلم السيارة في حال توفرها، أو الانتظار في قائمة الانتظار، أو تغيير الطراز المطلوب في حال عدم توافرها.

وباطلاع “المال” على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وجدت أن السيارات المتاحة لحساب أقساطها حاليًّا في فئة الملاكي هي: أكسنت RP، وإلنترا HD، وشيري أريزو 5، وشيري تيجو 3، وصني N17، وسنترا B17، وBYD.

تخصيص وتسليم 23 ألف سيارة حتى منتصف سبتمبر

وأشار عوض إلى أنه تم تسليم وتخصيص 23 ألف سيارة جديدة بالمبادرة حتى منتصف سبتمبر الحالي، وتخريد نحو 22800 سيارة قديمة، وتسجيل قيمة الحافز الأخضر حوالي 550 مليون جنيه. وأوضح أن عدد الطلبات تحت التنفيذ حاليًّا بلغ 39500 سيارة.