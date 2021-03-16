إحلال السيارات.. تفاصيل أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB» و«إلنترا HD»

تقدم «أكسنت RB» بسعر يبدأ من 189.5 ألف جنيه

رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات هيونداي المشاركة في مبادرة إحلال السيارات وإستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي، التى تشمل طرازات “هيونداي إلنترا HD، وأكسنت RB”، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي “gogreen“.

تشارك العلامة الكورية «هيونداي» بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتوزيع “غبورأوتو” فى مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي – التى كانت إطلقتها الحكومة المصرية – مطلع يناير الماضى على هامش إفتتاح المعرض الأول لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب البيانات المعلنة فإنه يتيح للمواطنين إمكانية السداد النقدي للسيارات، بالإضافة إلى خدمات التقسيط لمدة زمنية تتراوح بين 7 أو 10 سنوات.

السداد النقدي.. أسعار سيارات هيونداي

بحسب الموقع الرسمي “gogreen”، فإن أسعار سيارات – «هيونداي أكسنت RB» – تراوحت بين 189.5 و224.6 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وقدرت أسعار طرازات – «هيونداي إلنترا HD» – بقيمة تترواح بين 213 و243.6 ألف جنيه لمختلف الفئات.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وحددت تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.