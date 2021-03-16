سيــارات

إحلال السيارات.. تفاصيل أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB» و«إلنترا HD»

تقدم «أكسنت RB» بسعر يبدأ من 189.5 ألف جنيه
المال - خاص 8:33 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 8:33 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات هيونداي المشاركة في مبادرة إحلال السيارات وإستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي، التى تشمل طرازات “هيونداي إلنترا HD، وأكسنت RB”، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي “gogreen“.

تشارك العلامة الكورية «هيونداي» بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتوزيع “غبورأوتو” فى مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي – التى كانت إطلقتها الحكومة المصرية – مطلع يناير الماضى على هامش إفتتاح المعرض الأول لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا  موزعو السيارات يعلنون عن خصومات سعرية على موديلات 2021 .. تعرف على التفاصيل (فيديو)

وبحسب البيانات المعلنة فإنه يتيح للمواطنين إمكانية السداد النقدي للسيارات، بالإضافة إلى خدمات التقسيط لمدة زمنية تتراوح بين 7 أو 10 سنوات.

السداد النقدي.. أسعار سيارات هيونداي

بحسب الموقع الرسمي “gogreen”، فإن أسعار سيارات – «هيونداي أكسنت RB» – تراوحت بين 189.5 و224.6 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وقدرت أسعار طرازات – «هيونداي إلنترا HD» – بقيمة تترواح بين 213 و243.6 ألف جنيه لمختلف الفئات.

اقرأ أيضا  أسعار سيارات نيسان المشاركة في مبادرة إحلال المركبات
أسعار سيارات هيونداي

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وحددت تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار سيارات نيسان المشاركة في مبادرة إحلال المركبات

أحمد عوض 8:05 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

أسعار السيارات «البيك أب» في مصر خلال مارس

المال - خاص 6:44 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

«فولكسفاجن» تستهدف تشييد 6 مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا

أحمد فراج 11:58 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

ميتسوبيشى إكسباندر تطيح بسيتروين C4 من صدارة «العائلية»

أحمد شوقي 5:58 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

تقرير: ترخيص 5 سيارات «هيونداى إلنترا MD» موديل 2021

أحمد عوض 5:53 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

«الأمل» تتعاقد مع المصانع الأم لتوريد مكونات إنتاج السيارات بالغاز الطبيعي

أحمد عوض 5:48 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21