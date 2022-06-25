إحلال السيارات : تسليم 20200 سيارة تاكسي وملاكي وميكروباص بالمبادرة

قال أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن وزارة المالية حريصة على تذليل أية عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، لافتًا إلى أنه تم تسليم 20200 سيارة جديدة، منها 18700 ألف «ملاكى وتاكسى»، و1500 ميكروباص جديد.



أضاف أنه تم تلقي نحو 39 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 19070 سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر،

موضحًا أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أية طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة «www.gogreenmasr.com».

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكترونى بالإنترنت،

وتتبنى مقترحات المواطنين على النحو الذى يسهم فى تذليل أية معوقات قد تصادفهم عند التسجيل على الموقع؛ من أجل تيسير الإجراءات،

وزيادة الاستفادة من المزايا والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التى تقدمها المبادرة لتشجيع أصحاب السيارات المتقادمة على المشاركة.

لافتًا إلى أن إدارة المبادرة تتابع عن قرب كل ما تتلقاه من شكاوى عبر فريق فني يرد على أي استفسارات ويساعد فى عملية التسجيل على الموقع.