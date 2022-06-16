«إحلال السيارات» تسلم 19500 مركبة بإجمالى حافز 443 مليون جنيه

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، أن عدد المركبات التى تم تسليمها منذ بدء التسليمات فى أبريل 2021 سجل 19500 سيارة، بإجمالى حافز 443 مليون جنيه، وذلك حتى الأسبوع الأول من يونيو الجارى.

ويبلغ ما تم تحقيقه من مستهدفات المبادرة نحو %8 فقط، عقب مرور نحو عام ونصف العام على إطلاقها، وهو ما أرجعه عوض إلى الظروف العالمية، والضغوط التى واجهتها الشركات بدءا من تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الصناعية، ومرورا بالأزمة التى شهدتها مكونات تصنيع السيارات، والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

ولفت عوض إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة البالغة مدتها 3 سنوات من 2021 إلى 2023 تستهدف تسليم 250 ألف سيارة (ملاكى- أجرة “تاكسى أو ميكروباص”) بواقع 83 ألف وحدة سنويا، بحافز إجمالى 7.2 مليار جنيه، وأنه لم يتم حتى الآن سوى تسليم 19500 سيارة فقط.

وتمنح المبادرة حافزا بواقع %10 من قيمة السيارة الملاكى الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و%20 للتاكسين بحد أقصى 45 ألف جنيه، و%25 من الميكروباص الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ونفى عوض تأثر أسعار السيارات داخل المبادرة بالتيسيرات الجمركية الجديدة التى تنص على تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة %35 على العربات التى تعمل بالغاز الطبيعى، ووافق عليها مجلس النواب مرجعا ذلك إلى أن سيارات المبادرة يتم تجميعها محليا.

وتشهد صناعة السيارات تحديات قوية وسط تنبؤات بتراجع المبيعات على خلفية الأزمات التى تواجهها السوق المحلية والعالمية مع تراجع المعروض وزيادة سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن.

وتصل نسبة المكون المحلى فى سيارات مبادرة الإحلال إلى %45، بينما تتوفر باقى المكونات عن طريق الاستيراد، ودفع ذلك شركة “غبور” -إحدى الشركات فى المبادرة- فى وقت سابق إلى الاعتذار عن تسليم “إلنترا إتش دي”، أو “أكسنت آر بي” المطلوبة داخل المبادرة نتيجة أزمة عالمية فى توفير مكوناتها، وهو أمر تم تداركه فيما بعد.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد قال إن واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات تراجعت بنسبة %12.2 إلى 54.6 مليون دولار يناير الماضى، مقابل 62.2 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

ومن المعروف أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط كان قد أعلن فى يناير 2021، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات فى 7 محافظات، هى: القاهرة- الجيزة- القليوبية – الإسكندرية- بورسعيد- البحر الأحمر- مدينة شرم الشيخ.