إحلال السيارات: تخريد 24 ألف سيارة و42 ألف طلب على موقع المبادرة الإلكتروني

قال أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إنه تم تخريد 24 ألف سيارة قديمة ما بين «ملاكى» و«تاكسى» و«ميكروباص»، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط ما يزيد على 42 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات، للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة.

ولفت إلى أن شروط التقديم بالمبادرة تتضمن أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، ورخصة سيارات الأجرة باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، ورخصة السيارات الملاكى باسم المتقدم منذ سنتين على الأقل وقت الاشتراك.

وقال أحمد حسين، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكترونى، من خلال الدخول على موقع المبادرة: «www.gogreenmasr.com»، وتسجيل بياناته والاشتراك في المبادرة.

وأكد أنه تم الانتهاء من تحديث برمجيات المنصة الإلكترونية للمبادرة بما يُمكِّن مواطنى الخمس محافظات الجديدة من الاشتراك في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وسيتم إتاحتها للمواطنين للاشتراك فور قرب انتهاء المحافظات الخمس الجديدة من تجهيز ساحات تجميع السيارات القديمة.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة في المحافظات الخمس الجديدة بذات الشروط المعمول بها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ.