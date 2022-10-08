«إحلال السيارات»: أكثر من 40 ألف طلب مستوفاة للشروط على الموقع الإلكتروني للمبادرة

قال تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم تخصيص 23730 سيارة جديدة وتخريد أكثر من 23447 سيارة قديمة، وقد بلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط أكثر من 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، كما أنه في سبيل إتاحة التنوع في سيارات الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد وافق مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية على ضم الميكروباص «جولدن دراجون 14 راكب» للمبادرة بعد التأكد من استيفائه للمواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأي طلبات أو اقتراحات من خلال قنوات الاتصال الرسمية بالمبادرة.

خصم 50% على وثائق التأمين ضد الحوادث وعلى الحياة للمستفيدين

وقال منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة توفر للمسجلين فيها الذين استوفوا الشروط اللازمة مزايا عديدة على رأسها: قيمة الحافز الأخضر، وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامي للسيارة الجديدة، وأن سعر السيارة يكون شاملًا التجهيز بالغاز الطبيعي، وخصم بنسبة 50% على وثائق التأمين (ضد الحوادث، والتأمين على الحياة) ويمكن للمواطن التسجيل من خلال الدخول على موقع المبادرة: www.gogreenmasr.com وتسجيل بياناته والاشتراك بالمبادرة.

أوضح أن فريق عمل إدارة المبادرة من وزارة المالية قام بتدريب العاملين بمحافظتي الأقصر وأسوان والساحات و22 فرعًا من البنوك المشاركة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط وضوابط، من أهمها: أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، وأن تكون رخصة سيارات الأجرة والملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، وأن تكون رخصة الملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة منذ سنتين على الأقل.