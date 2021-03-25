إحلال السيارات.. أسعار ومواصفات طرازات «لادا جرانتا» موديل 2021

تنشر بوابة “المال” قائمة أسعار سيارات «لادا جرانتا» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، التى تتوافر عبر فئتين ضمن مبادرة إحلال المركبات؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن موقع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي «gogreen».

ويوضح الجدول التالي؛ أسعار فئات «لادا جرانتا» في حال السداد النفدي ضمن مبادرة إحلال السيارات: الفئة السعر/ بالألف جنيه مانيوال – M/T 145.8 أتوماتيك – A/T 157.5

لادا جرانتا 2021

تقدم طرازت «لادا جرانتا»- الفئة الأولى «M/T» – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

وتدعم سيارات «لادا جرانتا»- الفئة الثانية «A/T» – بمحرك سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 480 لتر

مواصفات لادا جرانتا 2021

زودت سيارات «جرانتا» الفئة الأولى «M/T» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».

تحتوى على بعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح بإضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة غيرها».

دعمت طرازات «جرانتا 2021» الفئة الثانية «A/T» على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».