«إحكام السيطرة الأمنية».. وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين مؤتمر المناخ (صور)

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات “مؤتمر المناخ” ، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ.
واطلع وزير الداخلية – على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة.
ووجه بضرورة التواجد الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التي تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان.
وشدد على إنضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين، لإحكام السيطرة الأمنية.