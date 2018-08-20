إحصائية سعودية: مصر في المرتبة السابعة لأعداد الحجاج

شريف عيسى
أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية وصول “مصر” للمرتبة السابعة فى قائمة البلدان الإسلامية من حيث أعداد الحجاج بإجمالى 62 ألفًا، بحصة تصل إلى 3.6%، من إجمالى زوار البيت الحرام هذا العام.
وقالت الهيئة ان أعداد الحجاج بلغت هذا العام مليونًا، و699 ألفًا، و461 حاج من كافة الدول الإسلامية.
واستحوذت 9 دول اسلامية على نسبة 45.7% من إجمالى الوفود المشاركة بموسم الحاج، بإجمالى 770 ألف مسلم.
واحتلت “اندونسيا” قائمة الدول الإسلامية وفقًا لأعداد الحجاج بإجمالى 160 ألف حاج، بحصة تصل 9.4% من إجمالى الوافدين لقضاء فريضة الحاج.
واقتنصت “باكستان” المرتبة الثانية بإجمالى 143 ألف حاج، لتمثل 8.4% من اجمالى عدد الحجاح هذا العام، وجاءت “الهند” فى المرتبة الثالثة بإجمالى 120 ألف حاج، لتمثل 7.1%.
وحصدت “بنجلادش” المركز الرابع فى قائمة البلدان الإسلامية من حيث أعداد الحجاج بإجمالى 101 ألف حاج، لتمثل 5.9% من إجمالى عدد الحجاج هذا العام.
وجاءت “نيجريا” فى المركز الخامس بإجمالى 77 ألف حاج، بحصة 4.5%، وحلت تركيا فى المركز السادس 63 ألف حاج بحصة 3.7%.
واحتفظت “مصر” لنفسها بالمركز السابع، أما المركز الثامن فاقتنصته “الجزائر” بعد ان تمكنت من اشراك 28 ألف مسلم بموسم الحاج، يمثلون 1.6%.
وحصدت “المغرب” المركز التاسع فى القائمة بإجمالى 25 ألف حاج، يمثلون 1.5% من إجمالى المشاركين بموسم الحاج.
ومثل ما يقرب من 929,5 ألف حاج باقى الدول الإسلامية، بحصة تمثل 54.3%.