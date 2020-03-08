نقل وملاحة

إحصائيات: الغاز يمثل 5.8% من التجارة العابرة قناة السويس

حركة نقل الغاز المسال في قناة السويس سجلت عبور 57 ناقلة ما بين (26ناقلة فارغة و 31 ناقلة محملة) بزيادة بلغت 21.3% مقارنة بنفس الشهر لعام 2019
نادية سلام 1:38 ص, الأثنين, 9 مارس 20 1:38 ص, الأثنين, 9 مارس 20

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 أكدت أحدث إحصائيات هيئة قناة السويس ،أن حركة نقل الغاز المسال الطبيعي LNG ، العابرة لقناة السويس خلال يناير الماضي ، شكلت نحو 5.84% من  إجمالي حركة التجارة العابرة بالقناة .

حركة نقل الغاز المسال في قناة السويس سجلت عبور 57 ناقلة

وأوضحت أن حركة نقل الغاز المسال في قناة السويس سجلت عبور 57 ناقلة ما بين (26ناقلة فارغة و 31 ناقلة محملة)  بزيادة بلغت 21.3% مقارنة بنفس الشهر لعام 2019بإجمالي حمولات وصلت الي 6.1 مليون طن .

وتابعت إحصائيات الهيئة أن حمولات تلك الناقلات في القناة  خلال يناير 2020سجلت 6.172مليون طن بزيادة بلغت  22.2% مقارنه بـ يناير 2019 والذي سجل حمولات قدرت بـ5.052 مليون طن

ورصدت الإحصائيات أن نقل الغاز الطبيعي القادم من الجنوب ومتجه الي الشمال سجل عبور 33 ناقلة، بحمولات بلغت 3.592 مليون طن بينما القادم من الشمال الي الجنوب سجل عبور 24ناقلة بحمولات بلغت 2.580 مليون طن

ويذكر أن حركة التجارة العابرة بالقناة خلال يناير شهدت عبور 1645 سفينة بحمولات بلغت  105.7مليون طن .

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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