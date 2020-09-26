إحصاء: إصابات كورونا حول العالم تخطت 32 مليونًا.. والوفيات تقترب من المليون

أظهر أحدث إحصاء أن 32 مليونا وأكثر من 765 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 993 ألفا و463 شخصا.

وبحسب سكاي نيوز عربية، تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 ملايين وأكثر من 244 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 208 آلاف و440 شخصا.