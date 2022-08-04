إحسان المنذر في عيون نجوم تحدثوا لـ«المال».. فقد عربي كبير لكنز موسيقي

رحل عن عالمنا الموسيقار اللبناني القدير إحسان المنذر الأربعاء عن عمر يناهز 75 عاما ، وقدم الراحل مشوارا فنيا كبيرا مع أبرز نجوم لبنان منهم ماجدة الرومي وراغب علامة ، وكان موزعا موسيقيا أيضا بجانب التلحين .

وحرص نجوم لبنان على نعيه عبر حساباتهم الرسمية اليوم منهم نجوى كرم وكارول سماحة .

وكتبت كارول سماحة، عبر تويتر، قائلة: “الفنان ما بموت لأن أغانيه عايشة بذاكرتنا بوجداننا”، وغردت نجوى كرم، قائلة “فقدنا فنّانا كبيرا بفنّه وأخلاقه وآدميته.. إن شاء الله تكون نفس الأستاذ إحسان المنذر بالسما”.

وتواصلت “المال”، مع نجوم ورفاق درب إحسان المنذر وأكدوا أنه كنز موسيقي وأخلاقي كبير.

راغب علامة : رحيل رفيق الدرب ونتحدث عن كنز موسيقي وأخلاقي

بدوره، أعرب النجم اللبناني راغب علامة للمال ، عن حزنه الشديد وألمه برحيل رفيق دربه الموسيقار احسان المنذر ، مؤكدا أنه رافقه منذ بداية مشواره الفني في الثمانينات وقدم معه العديد من الأغنيات الناجحة منها برافو عليكي ولو شباكك على شباكي وغيرها .

وأضاف علامة أنه حينما نتحدث عن إحسان المنذر ، معنى ذلك أننا نتحدث عن كنز موسيقي وأخلاقي في نفس الوقت نادرا مايتكرر في هذا العصر الذي نعيشه حاليا .

أضاف علامة كان أخا وصديقا ورفيق دربي وبمثابة أب روحي لي ، ولايمكن أن أنساه أبدا .

وائل جسار : كان له الفضل بعد ربنا في ظهور نجوم وأصوات كثيرة على الساحة الموسيقية

وقال النجم اللبناني وائل جسار للمال إنه تعرف على الموسيقار احسان المنذر منذ سنوات وكان انسانا متواضعا جدا وطيبا وقدم للفن اللبناني والعربي الكثير .

وأضاف أنه كان له الفضل بعد ربنا في ظهور نجوم وأصوات كثيرة على الساحة الموسيقية والغنائية في الوطن العربي ، واعماله الفنية لايمكن ان تنسى أبدا من ذاكرتنا .

وأشار جسار إلى أنه لم يتعاون معه فنيا في حياته ، فلم يجمعهما مشروع فني لكنه كان صديق له على المستوى الانساني بدرجة كبيرة .

ياسر أنور : كان انسانا رائعا في تعامله مع الآخرين وفنان كبير حقيقة

من جانبه، قال مهندس الصوت ياسر أنور إنه كان على علاقة جيدة بالموسيقار الراحل إحسان المنذر خاصة في فترة التسعينات ، حيث تعاونا سويا في تنفيذ موسيقى لأعمال فنية كثيرة وبرامج تليفزيونية شارك فيها الراحل .

واستطرد قائلا: “كان إنسانا رائعا في تعامله مع الآخرين وفنان كبير حقيقة في لبنان والوطن العربي على مستوى التلحين والعزف الموسيقي وكذلك كمايسترو للفرق الموسيقية مع كبار مطربي لبنان”.

وأوضح أنور أن الراحل غاب عن الساحة الموسيقية السنين الأخيرة قبل رحيله ، وكنا نتمنى أن يقدم مزيد من الأعمال الموسيقية الرائعة مثلما سمعنا ألحانه المميزة مع راغب علامة وماجدة الرومي وغيرهم .

ماجد سرور : إحسان المنذر يعتبر امتدادا للأخوان رحباني في لبنان حقيقة

بينما علق الموسيقار وعازف القانون ماجد سرور قائلا: “كنت أعرف الموسيقار الراحل احسان المنذر حينما كان يأتي لمصر في فترة التسعينات والألفية لتسجيل ألحان جديدة لماجدة الرومي ومطربين آخرين “.

وأضاف: “كنا نتعاون سويا في هذه الألحان مع العزف الموسيقي لي لتلك الأغنيات ، لدرجة أننا كنا نسجل حوالي 4 أو 5 ألحان في يوم واحد بالاستوديو”.

وأكد أنه “كان إنسانا راقيا في تعامله ورحيله فجيعة كبيرة للفن الللبناني والعربي”، مضيفا: “كان المنذر ملحنا مميزا من الدرجة الأولى بالاضافة أنه كان قائد للفرقة الموسيقية مع ماجدة الرومي أوقاتا كثيرة” .

وأضاف سرور أن احسان المنذر يعتبر امتدادا للأخوان رحباني في لبنان حقيقة ، ورحيله خسارة كبيرة للوسط الموسيقي في الوطن العربي .