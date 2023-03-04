إحدى ضحايا «هوج بول»: الأرباح وصلت لـ55 دولار يوميًا.. والمعاملات عبر «فودافون كاش»

قالت إحدى ضحايا منصة «هوج بول» إننا وقعنا في فخ تطبيق نصب أنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتم الترويج له بشكل رائع خلال الفترة الماضية، وعلمت عنه من أصدقائي، ووجدت الكثيرين مثلي ممكن تركوا عملهم بسبب الظروف الاقتصادية، ومن أجل زيادة دخلهم انضموا ووضعوا أموالهم في هذا التطبيق، ووصفته بـ«فنكوش».

ضحايا «هوج بول»

وأضافت في تصريح خاص لـ”المال”، إن الأرباح على التطبيق كانت تحدد على حسب الباقة المشترك بها، وتصرف بشكل يومي، وتصل إلى 55 دولار يوميًا.

ولفتت إلى أن وجود ربط بين التطبيق وخطوط “فودافون كاش”، وتحول عليه المبالغ المالية بالجنيه المصري، ثم بعدها يأخد “اسكرين شوت” من التحويل، وتحمل على الأبلكيشن، ثم تحول بالدولار تلقائي، ولكن عند صرف الأرباح تصرف بالجنيه المصري.

وأشارت إلى وجود حد أدنى للإيداع يبدأ من 10 دولارات ضمن نظام إحدى الباقات، وهناك باقات مبالغها أعلى.

الخسائر بالملايين

وتطرقت إلى أنه عند صرف الأرباح كان يخصم مبلغ 15 % ضريبة -على حد قول مشرفي التطبيق- بدعوى أنها تصرف ضريبة رسمية، ولكن هذا على غير الحقيقة.

وتابعت: اشتركت في التطبيق منذ 20 يومًا، وأودعت أنا وأصدقائي أموالنا، وذلك حتى نساعد آخرين اتنصب عليهم من منصة أمريكية، وهدفنا أن نسدد عنهم ديونهم.

ولفتت إلى أن هناك من أودع مبالغ تجاوزت ملايين بشكل فردي، والأعداد كثيرة وليس جميعهم تقدموا ببلاغات.

المتهمون: كنا بصدد إنشاء منصة أخرى

وقال المتهمون في شبكة منصة «هوج بول hogg pool» التي تخصصت في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، إنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يتخصص في النصب والاستيلاء على أموال راغبي الاستثمار في العملات المعدنية، على أن يحمل اسم التطبيق الجديد مسمى «RIOT».

وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أمام جهات التحقيق عقب القبض عليهم، أنهم استولوا على المبالغ بدعوى الاستثمار في العملات الرقمية “بيتكوين”، وقاموا بتحويل الأموال خارج البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 29 شخصًا تورطوا في شبكة إجرامية بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم، من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت عرف باسم “هوج بول hogg pool”، بعد الاستيلاء على مبالغ مالية وإغلاق المنصة وعرفت القضية باسم “مستريح الإنترنت”.

وتقدم العديد من المواطنين ببلاغات عن تضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت، واتهامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم، وإجمالها 19 مليون جنيه.

ورصدت عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصًا، يحمل منهم 13 جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

سقوط شبكة إجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتف محمول، 3367 خط هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7جهاز حاسب آلي، 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، 3 سيارات، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت 600 ألف جنيه، 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية، بلغت 88 محفظة.

وتوزع عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى، بلغ 9965 محفظة تجنبًا للرصد الأمني، وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة “بيتكوين”.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة، وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية، للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصًا على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.